Nhận định Manchester United – Manchester City vào lúc 19:30 ngày 17/01

Nhận định Manchester United – Manchester City luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của giới mộ điệu túc cầu giáo. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 19:30 ngày 17/01 không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giành 3 điểm, mà còn là trận chiến vì danh dự và vị thế số một tại thành phố công nghiệp nước Anh. Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khao khát khẳng định bản thân, sân Old Trafford hứa hẹn sẽ trở thành một chảo lửa thực sự với những màn so tài đỉnh cao.

Đánh giá phong độ Manchester United

Đội chủ sân Old Trafford bước vào trận derby với một tâm trạng tương đối nặng nề khi phong độ gần đây của họ không thực sự thuyết phục được những cổ động viên khó tính nhất. Trận thua đau đớn 1-2 ngay trên sân nhà trước Brighton tại vòng đấu FA Cup mới đây đã bộc lộ rõ những lỗ hổng chết người nơi hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Không chỉ dừng lại ở đó, tại đấu trường Ngoại hạng Anh, đoàn quân áo đỏ cũng đang thể hiện một bộ mặt khá bạc nhược khi liên tiếp bị cầm hòa bởi các đối thủ dưới cơ như Burnley, Leeds và Wolves.

Sự thiếu tập trung ở những phút cuối trận đang trở thành căn bệnh trầm kha mà Manchester United chưa tìm ra lời giải hiệu quả. Dù sở hữu những ngôi sao tấn công có khả năng tạo đột biến cao, nhưng sự gắn kết giữa các tuyến của đội bóng này vẫn là một dấu hỏi lớn đối với giới chuyên môn. Nếu không nhanh chóng cải thiện khả năng bọc lót và duy trì áp lực, thầy trò Quỷ đỏ sẽ phải đối mặt với muôn vàn thử thách trước sức mạnh tấn công khủng khiếp từ phía đối thủ truyền kiếp.

Manchester United đang có phong độ tệ hại

Đánh giá phong độ Manchester City

The Citizens đang cho thấy hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược trong những vòng đấu vừa qua. Tại Premier League, Man City gây thất vọng khi bị Brighton, Chelsea và Sunderland chia điểm trong các trận cầu bế tắc. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter tại FA Cup, khẳng định sức mạnh tấn công đáng sợ khi các ngôi sao tìm lại được cảm giác ghi bàn.

So sánh phong độ

Khi đặt hai đội lên bàn cân vào thời điểm này, chúng ta thấy một sự tương đồng kỳ lạ về mặt kết quả tại giải Ngoại hạng Anh khi cả hai đều thường xuyên chia điểm trong thời gian qua. Tuy nhiên, về mặt lối chơi, Manchester City vẫn nhỉnh hơn nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Manchester United lại thiên về lối đá phòng ngự phản công, dựa nhiều vào tốc độ của các cầu thủ chạy cánh để khai thác sai lầm của đối thủ.

Lợi thế sân nhà Old Trafford sẽ là điểm tựa vững chắc để MU bù đắp những thiếu hụt về mặt hệ thống so với người hàng xóm. Ngược lại, bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch và dàn siêu sao đồng đều ở mọi vị trí giúp City tự tin có thể áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trận derby lần này dự kiến sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng trên sa bàn giữa hai vị thuyền trưởng, nơi mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ phải trả giá bằng cả trận đấu.

Bảng tỷ lệ kèo trận Manchester United – Manchester City

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận Manchester United – Manchester City mà bạn có thể tham khảo:

Bảng tỷ lệ kèo trận Manchester United – Manchester City

Soi kèo châu Á Manchester United – Manchester City

Mức chấp 0.5 trái cho thấy nhà cái vẫn đặt niềm tin vào khả năng giành trọn 3 điểm của đoàn quân Pep Guardiola. Tuy nhiên, Manchester United thường thi đấu cực hay mỗi khi bị đẩy vào thế cửa dưới trong các trận cầu lớn. Với phong độ hay bị cầm hòa của cả hai đội gần đây, việc lựa chọn chủ nhà được chấp sẽ mang lại sự an toàn hơn cho các nhà đầu tư.

Dự đoán: Manchester United +0.5

Soi kèo châu Âu Manchester United – Manchester City

Tỷ lệ hòa (3.75) là một lựa chọn cực kỳ sáng giá nếu nhìn vào lịch sử thi đấu gần nhất của cả hai câu lạc bộ tại giải quốc nội. Manchester City dù mạnh nhưng không dễ dàng khuất phục được một “Quỷ đỏ” đang khao khát lấy lại niềm tin sau những kết quả bết bát. Một kịch bản chia điểm tại Old Trafford sẽ phản ánh đúng thực lực và tâm thế thận trọng của hai đội ở thời điểm hiện tại.

Dự đoán: Hòa

Soi kèo Tài Xỉu Manchester United – Manchester City

Mức tài xỉu 3.25 được đánh giá là khá cao đối với tính chất căng thẳng và thực dụng của một trận derby. Dù Man City vừa ghi 10 bàn tại FA Cup, nhưng trước các đối thủ cứng cựa ở Ngoại hạng Anh, họ thường chơi rất kín kẽ. Manchester United cũng sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ, do đó cửa Xỉu là phương án có xác suất thắng cao hơn trong trận đấu này.

Dự đoán: Xỉu 3.25

Dự đoán tỷ số Manchester United – Manchester City

Cả hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng nhằm tránh những sai lầm sớm không đáng có. Hiệp một có thể kết thúc mà không có bàn thắng, trong khi hiệp hai sẽ sôi động hơn với những tình huống ăn miếng trả miếng từ cả hai phía.

Dự đoán tỷ số: Manchester United 1 – 1 Manchester City

Hai đội sẽ hòa nhau trong trận derby này

Tổng kết

Trận Derby Manchester ngày 17/01, xoilac chắc chắn sẽ là một màn trình diễn đỉnh cao về cả kỹ thuật lẫn chiến thuật. Dù kết quả có ra sao, tinh thần thể thao và sự kịch tính của Ngoại hạng Anh vẫn sẽ được thể hiện trọn vẹn tại Old Trafford.