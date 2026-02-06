Nhận định Athletic Club – Levante vào lúc 22:15 ngày 08/02

Nhận định Athletic Club – Levante đang trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi La Liga bước vào giai đoạn then chốt. Đội chủ sân San Mames với lợi thế điểm tựa quê nhà đang khát khao giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Nhận định phong độ Athletic Club – Levante

Athletic Club đang trải qua giai đoạn thi đấu với phong độ không thực sự ổn định dù vẫn có những điểm sáng nhất định. Chiến thắng 2-1 trước Valencia tại Copa del Rey cho thấy bản lĩnh của “Sư tử” trong những trận cầu sinh tử.

Tuy nhiên, tại đấu trường La Liga và Champions League, họ lại bộc lộ sự hụt hơi khi liên tiếp để thua Sevilla vs Sporting CP. Hàng thủ của đội bóng xứ Basque cần phải tập trung hơn nếu không muốn những nỗ lực của hàng công trở nên vô nghĩa.

Trái ngược với sự phập phù của chủ nhà, Levante đang thể hiện một bộ mặt đầy kiên cường và lì lợm trong lối chơi. Việc cầm chân thành công “gã khổng lồ” Atletico Madrid với tỷ số 0-0 đã minh chứng cho khả năng chịu nhiệt cực tốt của hệ thống phòng ngự.

Trước đó, họ cũng đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Elche để tích lũy những điểm số quan trọng cho cuộc đua trụ hạng. Dù phải làm khách, nhưng sự tự tin đang là vũ khí lớn nhất mà đoàn quân áo đỏ xanh mang tới San Mames lần này.

Athletic Club đang có phong độ chưa thật sự tốt

Bảng tỷ lệ kèo trận Athletic Club – Levante

Bảng tỷ lệ kèo trận Athletic Club – Levante dưới đây sẽ mang đến cho bạn những đánh giá chính xác nhất:

Soi kèo châu Á Athletic Club – Levante

Với mức chấp 0.75, Athletic Club vẫn là lựa chọn đáng tin cậy cho giới đầu tư nhờ cái duyên thi đấu tại San Mames. Sức ép từ các khán đài rực lửa tại xứ Basque luôn là bài kiểm tra khắc nghiệt cho bất kỳ đối thủ nào. Đội chủ nhà thường chơi bùng nổ trong hiệp một để tìm kiếm lợi thế sớm, điều này gây áp lực cực lớn lên hệ thống phòng ngự đối phương. Nếu duy trì được cường độ tấn công như trận gặp Valencia, việc vượt qua rào cản handicap là hoàn toàn khả thi.

Ngược lại, Levante dù có phong độ ổn định nhưng khả năng chịu đựng sức ép liên tục trên sân khách vẫn còn nhiều hạn chế. Những thất bại trước các đội bóng lớn như Real Madrid cho thấy khoảng cách về đẳng cấp vẫn là một rào cản khó khỏa lấp. Việc phải đối mặt với một Bilbao đang khát điểm sẽ khiến hàng thủ Levante dễ mắc sai lầm trong các tình huống chống bóng bổng. Một chiến thắng cách biệt cho đội chủ nhà là kịch bản rất dễ xảy ra trong cuộc đọ sức này.

Dự đoán: Athletic Club -0.75

Soi kèo châu Âu Athletic Club – Levante

Xét về lịch sử đối đầu và chiều sâu nhân sự, cửa thắng cho Athletic Club trong kèo châu Âu có xác suất xảy ra cao nhất. Đội hình của họ sở hữu nhiều cá nhân có khả năng gây đột biến cao bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Levante dù rất nỗ lực nhưng thường hụt hơi ở những thời điểm quyết định khi đối đầu với các đội bóng trong top đầu. Việc lựa chọn cửa chủ nhà thắng được xem là phương án đầu tư an toàn và hiệu quả cho người chơi.

Khả năng xảy ra một kết quả hòa là không cao khi Bilbao thường chơi tất tay mỗi khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Họ sẵn sàng dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thay vì chấp nhận một kết số chia điểm tẻ nhạt. Levante sẽ rất khó để tạo ra bất ngờ nếu không có những pha phản công thực sự sắc lẹm. Vì vậy, niềm tin đặt vào bản lĩnh của đội bóng xứ Basque là hoàn toàn có cơ sở trong trận đấu đêm nay.

Dự đoán: Athletic Club thắng

Soi kèo Tài Xỉu Athletic Club – Levante

Levante chắc chắn sẽ hành quân tới San Mames với mục tiêu tìm kiếm ít nhất 1 điểm thông qua lối chơi phòng ngự lùi sâu. Họ sẵn sàng nhường thế trận cho đối phương và chờ đợi thời cơ, điều này khiến trận đấu khó có nhiều khoảng trống để khai thác. Sự thực dụng trong lối chơi của đội khách sẽ bóp nghẹt các không gian tấn công của chủ nhà.

Về phía Athletic Club, dù kiểm soát bóng nhiều nhưng hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của họ đôi khi vẫn gặp vấn đề. Trước một hàng thủ số đông và kỷ luật, các chân sút chủ nhà sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành. Trận đấu có thể sẽ được định đoạt bởi một vài tình huống cố định hoặc khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hiếm hoi. Một kịch bản khan hiếm bàn thắng là điều đã được nhiều chuyên gia nhận định từ trước.

Dự đoán: Xỉu 2.5

Dự đoán tỷ số Athletic Club – Levante

Dựa trên những phân tích kỹ lưỡng về thực lực và lối chơi, Athletic Club nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng tối thiểu trước Levante. Sự chủ động về mặt thế trận sẽ giúp đội chủ nhà tìm thấy kẽ hở trong hệ thống phòng ngự kiên cố của đối thủ. Một bàn thắng trong hiệp một và một bàn kết liễu trận đấu ở hiệp hai là kịch bản lý tưởng nhất.

Dự đoán tỷ số: Athletic Club 2 – 0 Levante

Athletic Club sẽ có 3 điểm trong trận đấu này

Tổng kết

Trận cầu tại San Mames vào lúc 22:15 ngày 08/02 Xoilac đánh giá sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của cả hai đội. Athletic Club với đẳng cấp và lợi thế sân nhà được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.